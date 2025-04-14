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Путин смутил работницу завода вопросом о зарплате

Путин спросил у работницы завода в Ленинградской области о зарплате
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин спросил у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области об условиях работы и зарплате сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

14 апреля Путин в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии трех лесопромышленных предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Одним из них стал новый завод компании «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA. Предприятие находится во Всеволожске Ленинградской области.

Новость дополняется.

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