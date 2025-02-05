Женщину задержали в аэропорту за ввоз в Россию более 12 кг дубайского шоколада

Более 12 кг незадекларированного шоколада нашли у россиянки, вернувшейся на родину из Дубая, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни.

Дубайский шоколад обнаружили в чемодане у 48-летней женщины, которая шла по «зеленому» коридору. В вещах у пассажирки нашли восемь упаковок шоколада Fix dessert chocolatier стоимостью 164 тыс. рублей.

Путешественница пояснила, что 56 плиток популярного лакомства привезла для себя, дочери, других родственников и соседей, и не подозревала, что нарушает закон. Теперь решение о дальнейшей судьбе кондитерских изделий примет суд, возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее россиян призвали не везти детям-сиротам дубайский шоколад.