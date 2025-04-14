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В Краснодаре подростки избивали одноклассников на переменах

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после драки подростков
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Shutterstock

Следователи Краснодара обратили внимание на драку подростков в одной из местных школ. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О ситуации в учреждении сотрудники ведомства узнали после публикаций в медиапространстве. По данным следователей, в школе группа подростков на переменах избивала одноклассников.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалисты ведомства проверят, выполняли ли свою работу сотрудники учебного заведения.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Екатеринбурге пьяных подростков задержали за нападение на пару молодых людей. Школьники в возрасте от 14 до 16 лет бросали камни в мужчину и девушку, последней они нанесли удар ногой в спину. В отношении родителей дебоширов составили протоколы.

Ранее петербургские подростки избили школьника из-за оскорблений в интернете.

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