Петербургские подростки избили школьника из-за оскорблений в интернете

«МК»: в Петербурге подростки избили школьника из-за переписки в интернете

В Петербурге два подростка из-за переписки в интернете избили восьмиклассника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел на улице Большой Монетной. Неизвестные избили школьника, и в результате его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у восьмиклассника черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы.

По словам матери пострадавшего школьника, его избили два подростка. Причиной стала переписка в интернете, которая содержала различные оскорбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники ПДН задержали девятиклассника, который мог участвовать в избиении.

Ранее российские подростки избили и обстреляли сверстника, а затем изнасиловали его шваброй.