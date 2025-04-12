Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургские подростки избили школьника из-за оскорблений в интернете

«МК»: в Петербурге подростки избили школьника из-за переписки в интернете
close
Pexels

В Петербурге два подростка из-за переписки в интернете избили восьмиклассника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел на улице Большой Монетной. Неизвестные избили школьника, и в результате его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у восьмиклассника черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы.

По словам матери пострадавшего школьника, его избили два подростка. Причиной стала переписка в интернете, которая содержала различные оскорбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники ПДН задержали девятиклассника, который мог участвовать в избиении.

Ранее российские подростки избили и обстреляли сверстника, а затем изнасиловали его шваброй.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами