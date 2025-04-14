Учительницу из Краснодарского края обвинили в «содействии террористам»

Под Краснодаром мошенники выманили у учительницы более миллиона рублей

Учительница из Краснодарского края стала жертвой мошенников, поверив в их легенду. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала аферисты отправили педагогу сообщение от имени директора ее школы. В тексте они сообщили, что базу данных работников якобы взломали и неизвестные похитили персональные данные женщины.

После этого с учительницей связался другой злоумышленник и, представившись сотрудником ФСБ, заявил, что женщина якобы содействовала деятельности террористов, то есть отправляла им средства со своего счета.

Неизвестные угрожали уголовной ответственностью за эти действия. Чтобы не стать фигуранткой дела, педагог перевела на «безопасный счет» 1,1 миллиона рублей. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

До этого в Волгоградской области аферисты выманили у школьника все накопления семьи. Подростка убедили в том, что на его родителей пытаются оформить кредиты. Молодой человек решил спасти мать и отца и перевел деньги на безопасный счет.

Ранее пенсионерка из Москвы помогла разоблачить и задержать телефонных мошенников.