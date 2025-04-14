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В Волгоградской области подросток «спасал» родителей и отдал мошенникам миллион рублей

В Волгоградской области школьник помог мошенникам обокрасть родителей
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Ilya Naymushin/Reuters

Волгоградский восьмиклассник перевел мошенникам миллион рублей семейных сбережений, поверив лжеполицейским. Об этом сообщает областное управление МВД.

Подростку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил школьника, что на его родителей пытаются оформить кредиты, а их счета используют для финансирования запрещенных организаций.

Под предлогом проверки аферист потребовал перевести все деньги на якобы безопасные счета, пообещав вернуть их после завершения процедуры.
Испуганный подросток сообщил, что дома хранятся наличные сбережения, и продиктовал свой адрес.

Мошенники вызвали такси, которое доставило школьника к ближайшему банкомату. Там ребенок снял все семейные накопления и несколькими переводами отправил миллион на указанные счета. Аферисты запретили мальчику рассказывать о случившемся родителям.

Правда раскрылась только через три дня, когда подросток все же признался отцу. 38-летний мужчина немедленно обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее школьник перевел аферистам 5 млн рублей, «спасая» семью от уголовного преследования.

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