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Россиянин решил сократить путь по газону и провалился на глубину 10 метров

Нижегородец сократил путь по газону и провалился на глубину 10 метров

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли 30-летнего мужчину, который провалился под землю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Керченской. По информации спасателей, мужчина шел на работу и решил срезать путь по газону. Сделав несколько шагов, он соскользнул в образовавшийся под ним провал. Пострадавшего доставали сотрудники экстренных служб. Мужчина упал на глубину десяти метров.

«К счастью, он отделался только ушибом», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Место ЧП огородили сигнальной лентой. Специалисты выясняют причины обвала.

До этого в Подмосковье 77-летняя женщина упала в 12-метровый колодец. Пенсионерка увидела, как ее собака запрыгнула на бетонное ограждение колодца. Она решила вернуть животное на землю, но не удержалась и вместе с ним упала внутрь сооружения. Из колодца пострадавшую доставали спасатели.

Ранее в Омске курсант академии МВД провалился в глубокую яму с водой, юношу вытаскивали спасатели.

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