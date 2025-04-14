Диетолог рассказала, каким должен быть бодипозитив

Здоровый бодипозитив означает лояльное отношение человека к своему телу, данному ему природой, и стремление его усовершенствовать, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. Между тем токсичный бодипозитив пропагандирует ухудшение собственного здоровья.

«Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя. Когда мы говорим о токсичном бодипозитиве – это название, вывеска, которую повесили на различные ролики в интернете. С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, не просто лояльность к собственному телу, а его ухудшение и, соответственно, ухудшение здоровья. Он также задействует любопытство и человеческую жадность, потому что на этом зарабатываются деньги и хайп. Это не личное дело самого человека, как ему кажется, «мое тело – мое дело», ничего подобного. Потому что если нездоровый человек составляет единицу общества, то мы все в одной лодке, все взаимосвязано. Чем больше нездоровых людей, тем меньше они могут полноценно работать и приносить пользу обществу. Они будут брать на себя больше каких-то пособий, выплат по инвалидности, лечение будет перераспределяться. Это паразитирующие люди на других членах общества. Хорошее определение прикрепили на совершенно деструктивное движение и прикрываются еще свободой. Но личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, – сказала она.

Соломатина считает, что приверженцы токсичного бодипозитива привлекают к своему движению других людей и призывают их к деградации.

«Мало того, что они занимаются медленным самоубийством, они к этому привлекают других людей. Для них нужен лидер, которому они бы подражали, но он не зовет к сложным вещам, что надо себя трансформировать, ограничивать и так далее — как раз к положительному бодипозитиву. А он призывает к тому, что ничего не надо, можно есть как хочешь, главное улыбаться и привлекать других в нашу компанию. Человек так устроен, что он изначально ленив, когда ему говорят, что не надо ничего делать, он прекрасно сидит как на наркотике на еде. Плюс ему говорят, что еда – это еще и средство монетизации и можно на этом зарабатывать. Он также может быть обласканным «бодипозитивщиками». Они друг друга поддерживают, как любая секта и группа. Как раз токсичный бодипозитив – это метод призыва к деградации общества. Тот, кто призывает, он либо монетизируется на тех, кто уже попал в эту ловушку, и фактически продает их беду. Либо он сознательно уводит людей от того, чтобы что-то улучшать, утягивает их буквально вниз, прекрасно понимая, что эти люди еще же за собой дальше потянут. Это очень мощная, достаточно разрушительная сила, так же как призывать к алкоголизму или наркомании», – сказала она.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива отбирает у граждан годы жизни, и таким пациентам необходимо помогать с помощью лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу. Он добавил, что ожирение является серьезным медицинским состоянием, формирующим до 40 процентов неинфекционных заболеваний.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с ожирением россиян.