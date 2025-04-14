Мэрия Сургута: запрет лайкать порно нужно ввести во всех муниципалитетах

Этический кодекс с рядом ограничений для чиновников, включая запрет лайкать порнографию, который приняли в Сургуте, должен быть во всех муниципалитетах. Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель комитета информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая.

«Кодекс действует в администрации города более 15 лет, его обязаны иметь все муниципалитеты. Действующая редакция кодекса не внесла ничего нового по сравнению с предыдущей, она была приведена в соответствие с отдельными правовыми нормами», — объяснила Швидкая.

По ее словам, соблюдение норм кодекса — обязательно. Если чиновник не соблюдает правила, ему могут отказать в повышении либо наложить на него дисциплинарные меры.

Таким образом госслужащим напоминают, что они должны ежедневно оправдывать общественное доверие как делом, так и поведением.

Согласно сургутскому кодексу этики, для муниципальных служащих вводится запрет на лайки порнографии и публикацию в социальных сетях собственных снимков в обнаженном виде.

Помимо этого, глава города Максим Слепов запретил чиновникам демонстрировать в соцсетях роскошь. Также муниципальные служащие не должны использовать жаргон и нецензурную лексику и не публиковать фото, на которых сам служащий показан в непристойном виде, курит или распивает алкоголь.

Ранее в Госдуме учителям посоветовали задумываться о публикуемых в соцсетях фото.