Мэр Сургута запретил чиновникам лайкать порнографию

Мэр Сургута Максим Слепов подписал постановление, в рамках которого для муниципальных служащих вводится запрет на лайки порнографии и публикацию в социальных сетях собственных снимков в обнаженном виде. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как понравившиеся фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера», — говорится в постановлении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Помимо этого, глава города запретил чиновникам демонстрировать в соцсетях роскошь. Также муниципальные служащие не должны использовать жаргон и нецензурную лексику и не публиковать фото, на которых сам служащий показан в непристойном виде, курит или распивает алкоголь.

Служащих призывают избегать конфликта интересов и не оставлять себе подарки дороже трех тысяч рублей. В документе также закреплены рекомендации по внешнему виду.

Ранее в Нидерландах чиновникам запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek.