Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высказались о европейском бойкоте энергоносителей из России

Пушков: европейский бойкот энергоносителей из России себя исчерпал
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что бойкот стран Европы в отношении энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения.

«С точки зрения экономической логики европейский бойкот энергоносителей из России давно исчерпал себя», — сказал он.

По его словам, бойкот уже привел к «нулевому росту» экономики в Германии, закрытию ряда предприятий и огромным финансовым потерям для Европы.

«Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике», — добавил он.

До этого Пушков в Telegram-канале высказал свою точку зрения относительно политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Он считает, что с приходом его к власти в Германии продолжится «вредоносная» для страны поддержка Украины, падение немецкой экономики и закрытие предприятий. Пушков предсказал, что при Мерце начнутся еще более серьезные проблемы с мигрантами в стране и разложение немецкого социума.

Ранее Пушков заявил об отсутствии достижений у Трампа за 100 дней у власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами