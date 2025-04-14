Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что бойкот стран Европы в отношении энергоносителей из России давно себя исчерпал с экономической точки зрения.

«С точки зрения экономической логики европейский бойкот энергоносителей из России давно исчерпал себя», — сказал он.

По его словам, бойкот уже привел к «нулевому росту» экономики в Германии, закрытию ряда предприятий и огромным финансовым потерям для Европы.

«Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике», — добавил он.

До этого Пушков в Telegram-канале высказал свою точку зрения относительно политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Он считает, что с приходом его к власти в Германии продолжится «вредоносная» для страны поддержка Украины, падение немецкой экономики и закрытие предприятий. Пушков предсказал, что при Мерце начнутся еще более серьезные проблемы с мигрантами в стране и разложение немецкого социума.

Ранее Пушков заявил об отсутствии достижений у Трампа за 100 дней у власти.