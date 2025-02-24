Экономика Германии продолжит падение, несмотря на победу кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на прошедших в стране выборах. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Им станет Мерц <…> При нем продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей», — отметил он.

Сенатор допустил, что «возможны и более драматические сценарии» в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против РФ, учитывая «агрессивность Мерца в отношении России».

Также Пушков не исключил, что Мерц будет стремиться «развернуться против политики [президента США Дональда] Трампа».

Накануне телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок ХДС/ХСС Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах и поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Мерца с победой.

Ранее в АдГ оценили, обострит ли Мерц ситуацию с Россией.