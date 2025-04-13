Пушков заявил об отсутствии достижений у Трампа за 100 дней у власти

Пушков: у Трампа нет достижений за 100 дней власти, но он остается популярным

Президент США Дональд Трамп по-прежнему популярен, хотя у него нет явных достижений за первые 100 дней власти. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, как американского лидера встречали во Флориде на матче UFC.

«Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью»‎, — написал он.

В конце марта Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой американский президент в истории страны. В этой связи американский лидер отметил привлечение инвестиций в экономику государства со стороны различных компаний, а также обратил внимание на выявление «мошенничеств» в сотни миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп признался, что старается простить бывшего президента США Джо Байдена и его администрацию, хотя считает, что те делали «очень плохие» вещи и были коррумпированы.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее Трамп заявил, что поставил рекорд по «восстановлению здравого смысла».