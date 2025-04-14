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Девушка осталась парализованной после похода на концерт

News: австралийка сходила на концерт и осталась прикованной к кровати
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В Австралии девушка осталась парализованной после похода на концерт, пишет News.

26-летняя Амелия Ким из Нового Южного Уэльса почувствовала головокружение во время концерта, потеряла сознание и пережила остановку сердца. Ее доставили в больницу Джона Хантера, где врачи диагностировали тяжелый инсульт, нарушивший кровоснабжение в области соединения ствола мозга и спинного мозга. В результате Амелия оказалась полностью парализована ниже шеи и теперь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам ее подруги Хлои Джиллетт, Амелия находится в сознании и может общаться только движениями глаз.

«Ее состояние наиболее близко к синдрому запертого человека, но с дополнительными осложнениями. Это один из самых сложных диагнозов, с которыми может столкнуться человек», — объясняет Хлоя.

До случившегося Амелия вела активный образ жизни, занималась психологией и помогала людям с психическими расстройствами. У нее не было никаких проблем со здоровьем, что делает случившееся еще более неожиданным.

Сейчас друзья и родные собирают средства на ее лечение и реабилитацию. Врачи подчеркивают, что раннее вмешательство специалистов – неврологов, физиотерапевтов и реабилитологов – критически важно для восстановления.

«Путь Амелии к выздоровлению будет долгим, но мы верим, что вместе сможем ей помочь», — говорит Хлоя.

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