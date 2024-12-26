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В Англии мужчина вышел из комы и открыл в себе талант художника

Mirror: британец очнулся после комы и стал художником
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moethemaker/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии мужчина вышел из комы и открыл в себе талант художника, хотя до этого не любил рисовать, пишет Mirror.

Мо Хантер, который провел месяц в коме, удивил всех своим новым талантом к искусству. После того как британец пришел в себя, он обнаружил способности к рисованию и созданию моделей, о которых ранее не подозревал. Теперь мужчина использует свои новые навыки в работе плотника и художника.

«Раньше я не был таким креативным, и даже моя семья не может в это поверить», — признается он.

Хантер также стал известен научному сообществу после того, как поделился своими сновидениями, которые он пережил во время комы. Несмотря на мнение врачей о том, что коматозный мозг не способен видеть сны, Мо рассказал, что в его случае они были яркими.

Он рассказал, что видел темные фигуры, гигантских матрешек и собаку «египетского вида», которая, по его словам, «сохраняла его безопасность». Он вспомнил, как слышал сирены и терял сознание, а затем оказался «в загадочном саду».

Ранее британка очнулась после инсульта и заговорила по-итальянски.

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