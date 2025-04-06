На видео попало, как подросток на мопеде сбил ребенка на электросамокате в Башкирии

В Башкирии на видео попало, как подросток на мопеде сбил ребенка на самокате

В Башкирии 14-летний водитель на мопеде сбил 9-летнего ребенка на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Янауле 14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнего мальчика, который переезжал дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек на мопеде врезается в ребенка, который едет по переходу на самокате. От удара мальчик падает на проезжую часть.

По информации источника, в отношении матери подростка сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Помимо этого, мопед отвезли на штрафстоянку.

До этого сообщалось, что в Вологде 16-летний мотоциклист столкнулся с Renault Logan.

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