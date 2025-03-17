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Трехлетняя девочка на самокате угодила под колеса автобуса в Москве

РЕН ТВ: в Москве трехлетняя девочка на самокате угодила под автобус
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве автобус сбил маленькую девочку, которая ехала на самокате. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на севере столицы. Бабушка не уследила за трехлетней внучкой, когда та каталась на самокате, и ребенка сбил автобус.

Пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение. Подробной информации о ее состоянии не поступало, врачи оказывают ей необходимую помощь.

До этого автомобиль влетел в пешеходов на Кожевнической улице в центре Москвы. ЧП произошло после столкновения двух легковушек, одну из них отбросило в людей. По предварительной информации, пострадали пять человек. На место происшествия запросили семь экипажей скорой помощи.

Ранее таксиста, сбившего 11 человек в Казани, отправили в СИЗО.

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