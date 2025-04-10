У жителя Омска в аэропорту изъяли засушенную голову крокодила

ФТС: таможенники изъяли голову крокодила у прилетевшего из Пхукета туриста

Таможенники изъяли у жителя Омска, прилетевшего из Таиланда, засушенную голову крокодила. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, высушенную голову рептилии обнаружили в багаже туриста в омском аэропорту. По его словам, он купил голову крокодила для личной коллекции, но ничего не знал о необходимости декларировать такой груз.

Экспертиза подтвердила, что находка является настоящей головой крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

В отношении омича возбудили два административных дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему грозит штраф и конфискация товара.

До этого в декабре 2024 года россиянка также пыталась провезти голову крокодила из Таиланда.

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