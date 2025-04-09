Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прилетевшего из ОАЭ россиянина остановили на таможне с шестью крупными бриллиантами

Пассажир попался на крупной контрабанде бриллиантов из ОАЭ в аэропорту Махачкалы
close
Федеральная таможенная служба

У пассажира, прилетевшего в Дагестан из ОАЭ, изъяли шесть бриллиантов на 41 млн рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

Дагестанские таможенники остановили 33-летнего россиянина, прилетевшего из Эмиратов, на «зеленом» коридоре в аэропорту Махачкалы. Мужчину отправили на личный досмотр и нашли у него в одежде шесть спрятанных бриллиантов. По оценкам специалистов, их рыночная стоимость превышает 41 млн рублей.

Было установлено, что драгоценные камни мужчина приобрел на международной выставке в ОАЭ и собирался перепродать в России.

«Экспертиза установила, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7.03 карат и относятся к стратегически важным ресурсам», — говорится в сообщении.

Бриллианты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.

Ранее в Гонконге поймали контрабандистов с крупнейшей партией золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами