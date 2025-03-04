В Екатеринбурге рассмотрят иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Суд в Екатеринбурге рассмотрит иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

В Свердловской области суд рассмотрит иск регионального минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Иск о приостановлении деятельности или общественного объединения был направлен министерством юстиции Свердловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительный фонд в суде будет представлять его гендиректор Светлана Косолапова.

До этого фонд «Город без наркотиков» выразил намерение подать иск в суд для исключения бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) из числа учредителей организации.

Представители благотворительного фонда подали иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием исключить его. Однако суд вернул заявление, указав, что спор не относится к компетенции арбитражного суда.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.