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На юге Москвы взорвался самокат

Самокат загорелся около церкви Живоначальной Троицы в московском Зябликово

Самокат загорелся около церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев, которые сняли пожар на видео.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Владельца самоката на месте ЧП нет.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области жилец многоэтажного дома выбросил из окна загоревшийся электросамокат.

На кадрах видно, что самокат упал между двумя припаркованными машинами, он сильно горит, вокруг разлетаются искры. Владелец средства индивидуальной мобильности рассказал, что на ночь поставил аккумулятор на зарядку. Ночью он услышал громкий звук и увидел, что устройство горит. После этого он действовал решительно и выбросил самокат во двор. О том, пострадали ли в результате пожара люди, не сообщается. Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но самокатчик компенсировал ущерб их владельцам.

Ранее в московской квартире сгорел электросамокат.

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