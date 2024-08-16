Появилось видео, как россиянин выбросил загоревшийся электросамокат в окно многоэтажки

Во Всеволожском районе Ленинградской области жилец многоэтажного дома был вынужден выбросить из окна загоревшийся электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что самокат упал между двумя припаркованными машинами, он сильно горит, вокруг разлетаются искры. Владелец средства индивидуальной мобильности рассказал, что на ночь поставил аккумулятор на зарядку. Ночью он услышал громкий звук и увидел, что устройство горит. После этого он действовал решительно и выбросил самокат во двор. О том, пострадали ли в результате пожара люди, не сообщается. Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но самокатчик компенсировал ущерб их владельцам.

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