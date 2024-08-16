Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как россиянин выбросил загоревшийся электросамокат в окно многоэтажки

В Ленобласти мужчина выкинул в окно горящий самокат и попал на видео

close
100%
«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Во Всеволожском районе Ленинградской области жилец многоэтажного дома был вынужден выбросить из окна загоревшийся электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что самокат упал между двумя припаркованными машинами, он сильно горит, вокруг разлетаются искры. Владелец средства индивидуальной мобильности рассказал, что на ночь поставил аккумулятор на зарядку. Ночью он услышал громкий звук и увидел, что устройство горит. После этого он действовал решительно и выбросил самокат во двор. О том, пострадали ли в результате пожара люди, не сообщается. Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но самокатчик компенсировал ущерб их владельцам.

До этого стало известно, что в Дагестане местный бизнесмен за ночь сделал из павильона автобусной остановки придорожную кофейню, обшив конструкцию металлическими листами.

Ранее россиянам рассказали об опасности перегрева салона автомобиля на жаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами