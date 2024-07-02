В Москве из-за новой зарядки вспыхнул электросамокат прямо в квартире

На западе Москвы электросамокат загорелся прямо в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Хозяева квартиры на Мичуринском проспекте несколько дней назад приобрели зарядное устройство, а сегодня решили его испытать. Подключили его к самокату, который купили 4 года назад, и стали ждать. Через пару часов почувствовали странный запах», — говорится в публикации.

Отмечается, что хозяева оперативно вызвали пожарных. Некоторые СМИ пишут, что владелица электросамоката получила ожог рук, но эта информация не подтверждена.

До этого в Москве при подъезде к пассажирской остановке на крыше автобуса сдетонировал газовый баллон. Ударная волна была такой мощности, что от нее разворотило крышу автобуса, сам баллон улетел в сторону жилых домов. По информации Дептранса города и столичной Госавтоинспекции, тяжелые травмы получил водитель и один из пассажиров. В сообщении ведомства уточняется, что «водитель услышал хлопок и остановил автобус».

Ранее «ЛиАЗ» создал оперативную комиссию по расследованию взрыва автобуса в Москве.