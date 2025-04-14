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ФСБ раскрыла обстоятельства гибели пионера-героя Вити Коробкова

ФСБ рассекретила детали гибели пионера-героя Вити Коробкова и его отца
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Владислав Микоша/РИА Новости

Показания свидетелей по делу о казни в Крыму пионера-героя Вити Коробкова стали достоянием общественности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымское и севастопольское УФСБ.

«Рассекречены уникальные, ранее неизвестные широкой общественности, архивные документы о гибели легендарного пионера-героя Вити Коробкова и его семьи, а также других членов крымских партизанских отрядов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого о деталях смерти Коробкова было известно совсем немного. Согласно историческим документам, юного героя арестовали в Феодосии вместе с его отцом 14 февраля 1944 года, а расстреляли 9 марта. На тот момент пионеру было 15 лет, а в Крыму он находился по заданию партизанского отряда.

11 апреля ФСБ России опубликовала архивные документы о массовых убийствах мирных граждан в концентрационном лагере Треблинка в Польше в годы Второй мировой войны.

Опросы арестованных охранников подтвердили, что лагерь был построен для массового уничтожения евреев и поляков. Ежедневно туда прибывали эшелоны с людьми из разных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Заключенных обманывали, обещая отправку в Палестину.

Ранее ФСБ рассекретила архив суда над коллаборационистами из Херсонской области.

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