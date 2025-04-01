ФСБ показала архив с данными о херсонских коллаборационистах

ФСБ рассекретила архивные данные о суде над коллаборационистами из Херсонской области, найденными после Великой Отечественной войны. Документы, предоставленные УФСБ по республике Крым и городу Севастополю, опубликовало РИА Новости.

«По показаниям бывших коллаборационистов можно проследить, как в карательные органы на службу добровольно поступили несколько одиозных и впоследствии известных своей жестокостью и вероломством предателей — бывших граждан СССР и дезертиров из Красной Армии», — указано в пресс-релизе по рассекреченным документам.

В документах указаны фамилии коллаборационистов: В.П. Дубогрей, З.Н. Оленченко, В.С. Зуб, А.Г. Михельсон, В.А. Круглов и А.М. Василенко. Согласно данным суда, эти шесть человек служили нацистам в тайной полевой полиции, активно противодействуя партизанскому движению и советским диверсантам. В частности, названные выше коллаборационисты принимали участие в уничтожении заброшенной в тыл в 1943 году группы парашютистов.

Все указанные коллаборационисты были приговорены к высшей мере наказания на краснодарском судебном процессе, который проходил в марте 1959 года. Документы были рассекречены в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

До этого в Аргентине анонсировали рассекречивание данных о нацистах, которые сбежали в эту страну после Второй мировой войны.

Ранее США случайно раскрыли данные сотен людей в рассекреченных документах о покушении на Кеннеди.