Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала архив с данными о херсонских коллаборационистах

ФСБ рассекретила архив суда над коллаборационистами из Херсонской области
close
slexp880/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ рассекретила архивные данные о суде над коллаборационистами из Херсонской области, найденными после Великой Отечественной войны. Документы, предоставленные УФСБ по республике Крым и городу Севастополю, опубликовало РИА Новости.

«По показаниям бывших коллаборационистов можно проследить, как в карательные органы на службу добровольно поступили несколько одиозных и впоследствии известных своей жестокостью и вероломством предателей — бывших граждан СССР и дезертиров из Красной Армии», — указано в пресс-релизе по рассекреченным документам.

В документах указаны фамилии коллаборационистов: В.П. Дубогрей, З.Н. Оленченко, В.С. Зуб, А.Г. Михельсон, В.А. Круглов и А.М. Василенко. Согласно данным суда, эти шесть человек служили нацистам в тайной полевой полиции, активно противодействуя партизанскому движению и советским диверсантам. В частности, названные выше коллаборационисты принимали участие в уничтожении заброшенной в тыл в 1943 году группы парашютистов.

Все указанные коллаборационисты были приговорены к высшей мере наказания на краснодарском судебном процессе, который проходил в марте 1959 года. Документы были рассекречены в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

До этого в Аргентине анонсировали рассекречивание данных о нацистах, которые сбежали в эту страну после Второй мировой войны.

Ранее США случайно раскрыли данные сотен людей в рассекреченных документах о покушении на Кеннеди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами