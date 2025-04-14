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На 101-м году жизни скончался последний ветеран ВОВ в Ингушетии

В Ингушетии не стало последнего ветерана Великой Отечественной войны
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В Республике Ингушетия на 101-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Об этом пишет РИА Новости.

«‎На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии»‎, — сказал агентству мэр Назрани Руслан Оздоев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что День Победы в России отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате. Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по инициативе введения в школах военных мелодий вместо звонков в мае.

10 апреля сообщалось, что шествие Бессмертного полка в 2025 году состоится в смешанных форматах, включая традиционный. В регионах, где проведение традиционного шествия невозможно, участники смогут присоединиться к акции онлайн. Проведением цифрового формата займутся Сбер и ВКонтакте. По традиции Бессмертный полк пройдет не только в России, но и за рубежом. Международные координаторы организуют праздничные мероприятия во многих странах мира.

Ранее Песков рассказал об участии бойцов СВО в параде в честь 80-летия Победы.

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