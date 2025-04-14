Фигурантам дела о поджоге вертолета в Остафьево запросили до 19 лет тюрьмы

Прокурор запросил до 19 лет тюрьмы обвиняемым в поджоге вертолета в Остафьево

Гособвинение запросило от 13 до 19 лет лишения свободы для фигурантов дела о поджоге вертолета МЧС в столичном аэропорту Остафьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу назначить наказание: Станиславу Хамидулину — в виде лишения свободы на срок 19 лет, Даниле Ямскову — на срок 19 лет , Никите Булгакову — на 19 лет, Роману Яковцу — на 19 лет и Анастасии Мочалиной — на 13 лет», — сказал прокурор.

Инцидент на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

В январе Следственный комитет РФ завершил расследование дела. По версии следствия, подозреваемые подожгли воздушное судно по указанию куратора с Украины, сняли пожар на камеры и скрылись. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей.

Ранее стали известны подробности подготовки теракта в аэропорту Остафьево.