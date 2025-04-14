США закрыли для России крупнейшие базы медицинских данных

Правительство США ограничило России доступ к крупнейшим базам медицинских данных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных ученых.

По данным издания, подобное решение было принято для защиты генетической информации граждан США. Ограничения затронули ученых и организации из «вызывающих беспокойство стран», в том числе из Китая, Кубы, Ирана, Венесуэлы и России.

Журналисты уточнили, что доступ теперь ограничен к базам медицинских и научных организаций, в которых хранится информация об американцах, страдающих психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями. Также в них содержатся сведения о людях, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, болеющих болезнью Альцгеймера, Паркинсона и Дауна.

В марте газета The New York Times сообщила, что власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Согласно источникам издания, с проблемами при получении виз могут столкнуться туристы и мигранты, в то время как предприниматели, приезжающие в Штаты по делам бизнеса, смогут въехать в страну без каких-либо сложностей.

Ранее в США заявили о необходимости наладить отношения с Россией.