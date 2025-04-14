В Краснодарском крае енот спалил дом

В поселке Нижнее Лоо в Сочи из-за енота полностью сгорел частный дом. Никто не пострадал, об этом сообщает Telegram-канал «‎ЧП Сочи».

«По словам погорельца, возгорание началось с крыши, куда пробрался енот. Грызун повредил электропроводку, что привело к короткому замыканию», — говорится в сообщении.

Хозяин дома рассказал, что пожарные ехали дольше десяти минут и у них якобы не хватало воды. Мужчина добавил, что на момент прибытия сотрудников МЧС огонь уже полностью охватил дом.

Вместе с тем по данным МЧС, которые приводит канал, на тушение пожара были направлены 8 сотрудников и две единицы техники. Ведомство утверждает, что подразделения выехали незамедлительно.

21 марта В Ленобласти произошло возгорание в частном доме в поселке Санино. По данным «Фонтанки», взрыв мог произойти из-за действий нанятой владельцами компании.

До этого в Приморском крае пожар уничтожил половину села Авангард. Кто-то поджег траву, после чего огонь перекинулся на жилые дома, выгорели улицы.

Ранее часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции.