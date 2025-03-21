Mash: в Приморье сильный пожар уничтожил половину села

Сильный пожар уничтожил половину села Авангард в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Половина села уничтожена сильным пожаром в Приморье. Началось все с пала травы в Авангарде. Огонь мигом перешел на жилые дома, пламя поднялось на несколько метров в небо. Выгорели целые улицы», — говорится в публикации.

По данным Mash, с огнем боролись 52 спасателя, было задействовано восемь спецмашин.

Накануне МЧС России сообщало, что пожар в селе Авангард локализовали на площади 3000 квадратных метров. Тушение осложнял сильный ветер. В ведомстве добавили, что огонь уничтожил частный дом, хозпостройку и повредил трехквартирный дом.

Прокуратура Приморского края заявляла, что на территории города Партизанска на фоне пожара был введен особый противопожарный режим. К борьбе с огнем привлекали дополнительные силы и средства добровольной пожарной дружины и волонтеров. Ведомство поставило на контроль расследование причины возникновения пожара и по его ликвидации даст оценку своевременности действия должностных лиц.

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