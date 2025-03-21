Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mash: в Приморье сильный пожар уничтожил половину села

Mash: в Приморье огонь уничтожил половину села Авангард
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сильный пожар уничтожил половину села Авангард в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Половина села уничтожена сильным пожаром в Приморье. Началось все с пала травы в Авангарде. Огонь мигом перешел на жилые дома, пламя поднялось на несколько метров в небо. Выгорели целые улицы», — говорится в публикации.

По данным Mash, с огнем боролись 52 спасателя, было задействовано восемь спецмашин.

Накануне МЧС России сообщало, что пожар в селе Авангард локализовали на площади 3000 квадратных метров. Тушение осложнял сильный ветер. В ведомстве добавили, что огонь уничтожил частный дом, хозпостройку и повредил трехквартирный дом.

Прокуратура Приморского края заявляла, что на территории города Партизанска на фоне пожара был введен особый противопожарный режим. К борьбе с огнем привлекали дополнительные силы и средства добровольной пожарной дружины и волонтеров. Ведомство поставило на контроль расследование причины возникновения пожара и по его ликвидации даст оценку своевременности действия должностных лиц.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами