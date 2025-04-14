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Суд сохранил запрет на выезд из РФ бенефициару Домодедово

Суд не стал отменять запрет на выезд из России бенефициару Домодедово Каменщику
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Московской области не стал отменять запрет на выезд из России бенефициару аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке.

Кроме того, Арбитражный суд Московской области 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта «Домодедово» в собственность государства.

Предварительное слушание по делу прошло 4 апреля в закрытом режиме.

Отмечается, что ответчиком выступает ООО «ДМЕ Холдинг», подконтрольный Дмитрию Каменщику, который владеет активами аэропорта «Домодедово» с 2024 года.

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.

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