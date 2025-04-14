Суд сохранил запрет на выезд из РФ бенефициару Домодедово

Арбитражный суд Московской области не стал отменять запрет на выезд из России бенефициару аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке.
Кроме того, Арбитражный суд Московской области 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта «Домодедово» в собственность государства.
Предварительное слушание по делу прошло 4 апреля в закрытом режиме.
Отмечается, что ответчиком выступает ООО «ДМЕ Холдинг», подконтрольный Дмитрию Каменщику, который владеет активами аэропорта «Домодедово» с 2024 года.
В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры.
Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность.