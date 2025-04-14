В Москве обсудят защиту стены Цоя на Арбате от вандалов

Защиту стены памяти Виктора Цоя на московском Арбате, которую недавно расписали фанаты рэпера Паши Техника, необходимо обсудить. Об этом »Москве 24» рассказала член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.

Она отметила, что поклонники Техника могли бы найти приемлемый формат, чтобы увековечить память своего кумира, однако, предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.

«Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами», — сказала Метлина.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, в свою очередь, подчеркнул, что мемориал в честь Цоя нужно причислить к объектам культуры. Он отметил, что поддержит инициативу, если ее озвучат в Федеральном собрании.

Фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя и нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены, 12 апреля. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

Ранее юрист раскрыл, какое наказание грозит фанатам Техника за порчу стены Цоя.