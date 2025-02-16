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Шторм выбросил на пляжи Кубани новые фракции мазута

На Кубани после шторма обнаружили новые выбросы мазута на 11 участках

После шторма на пляжах Кубани обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута», — говорится в посте.

В оперштабе отметили, что защитные сооружения выдержали натиск стихии, а нефтепродукты были найдены на участках между урезом воды (береговой линией) и защитным валом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе.

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