Шторм выбросил на пляжи Кубани новые фракции мазута

После шторма на пляжах Кубани обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута», — говорится в посте.

В оперштабе отметили, что защитные сооружения выдержали натиск стихии, а нефтепродукты были найдены на участках между урезом воды (береговой линией) и защитным валом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе.