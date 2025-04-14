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Пьяный россиянин обстрелял сына из обреза после ссоры и получил 6,5 лет колонии

В Оренбургской области мужчину отправили в колонию за обстрел сына из ружья
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СУ СК России по Оренбургской области

В Оренбургской области вынесли приговор мужчине, который обстрелял сына из обреза после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось 19 августа прошлого года во дворе одного из домов на улице Победы в городе Соль-Илецке. Пьяный мужчина во время ссоры со своим сыном взял обрез охотничьего ружья и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшему удалось скрыться на территории соседнего домовладения, поэтому агрессору не удалось довести преступный умысел до конца.

Стрелявшего признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 6,5 лет, он будет отбывать его в колонии строгого режима.

До этого пассажир автобуса выстрелил в лицо мужчине после ссоры в Ленобласти. Врачи диагностировали у пострадавшего химической ожог глаз.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в девушку из пистолета в трамвае.

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