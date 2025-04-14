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Пассажир автобуса выстрелил в лицо мужчине после ссоры в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти пассажир автобуса выстрелил в лицо мужчине после ссоры
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Depositphotos

В Ленинградской области ссора в автобусе закончилась стрельбой. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 13 апреля в городе Гатчине на остановке возле Балтийского вокзала. Двое пассажиров автобуса начали ссориться — причина конфликта не уточняется.

В какой-то момент один из них достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 65-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него химической ожог глаз. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелка, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка изъяли с места происшествия три гильзы.

До этого пьяный россиянин обстрелял три машины в Подмосковье. Стражи порядка установили и задержали предполагаемого стрелка. Им оказался судимый местный житель 2003 года рождения, у него изъяли пневматический пистолет.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в девушку из пистолета в трамвае.

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