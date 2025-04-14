Россиянам рассказали, как наладить внутренние часы

Внутренние часы регулируют сон и бодрствование, метаболизм и психологическое здоровье, поэтому их важно правильно наладить. Об этом RuNews24.ru рассказала научный сотрудник Екатерина Бородина.

По ее словам, это положительно скажется на физическом и психическом здоровье. Циркадные ритмы представляют собой биологические механизмы, которые регулируют множество функций организма в течение 24-часового цикла.

Чтобы наладить процесс, она рекомендует соблюдать график сна и ложиться и просыпаться в одно и то же время, а также избегать использования электроники минимум за час до сна. Кроме того, важно правильно питаться и вводить в свой распорядок дня физическую активность. Синхронизировать циркадные ритмы также поможет утренний солнечный свет.

«Понимание наших внутренних часов — это шаг к более здоровой и полноценной жизни», — заключила Бородина.

Ученые из Королевского колледжа хирургов Ирландии до этого установили, что иммунные клетки, называемые макрофагами, активнее работают в первой половине дня. Это значит, что именно по утрам усиливается боль, связанная с артритом и другими воспалительными заболеваниями.

Ранее был раскрыт механизм «эмоциональных качелей» при биполярном расстройстве.