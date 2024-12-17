Ученые объяснили, как внутренние часы организма влияют на иммунитет

Ученые из Королевского колледжа хирургов Ирландии установили, что иммунные клетки, называемые макрофагами, активнее работают в первой половине дня. Это значит, что именно по утрам усиливается боль, связанная с артритом и другими воспалительными заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).

По словам ученых, активность макрофагов регулируется циркадными ритмами организма. Эти ритмы, часто называемые биологическими часами, определяют, когда макрофаги наиболее эффективно реагируют на угрозы.

Исследование показало, что активация инфламмасомы NLRP3 — молекулярного комплекса, который играет ключевую роль в воспалении — не является постоянной в течение дня. Вместо этого она изменяется в зависимости от суточного цикла, что позволяет макрофагам работать с максимальной эффективностью в определенные часы.

В частности, ученые выяснили, что в утренние часы активация инфламмасомы происходит быстрее и сильнее, что повышает иммунный ответ в период, когда организм наиболее подвержен внешним угрозам, таким как инфекции или травмы. По словам профессора Энни Кертис из Школы фармацевтики и биомолекулярных наук RCSI, макрофаги активируются более эффективно, когда «думают», что наступило утро.

Это открытие имеет важное значение для лечения воспалительных заболеваний, таких как артрит, симптомы которых часто усиливаются утром. Исследователи предполагают, что использование новых методов лечения, направленных на инфламмасомы, может стать более эффективным, если их применять в определенные часы суток, когда иммунная активность достигает пика.

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