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Раскрыт механизм «эмоциональных качелей» при биполярном расстройстве

SciAdv: у людей с биполярным расстройством нашли в мозге двое «внутренних часов»
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Igor Link/Shutterstock/FOTODOM

Канадские ученые из Университета Макгилла раскрыли причины чередования мании и депрессии у пациентов с биполярным расстройством психики. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Переходы между состояниями мании и депрессии — ключевая характеристика биполярного расстройства. Мания проявляется повышенной энергией, эйфорией, импульсивностью и сниженной потребностью во сне, а депрессия — подавленностью, усталостью, потерей интереса к жизни и мыслями о безнадежности. Эти фазы могут сменять друг друга с разной частотой, иногда разделяясь периодами стабильного настроения.

В новом исследовании команда обнаружила, что за резкими сменами настроения стоят двое так называемых «внутренних часов»: 24-часовой биологический ритм и дофаминовый механизм, связанный с нейронной активностью.

«Наша модель предлагает первый универсальный механизм, объясняющий цикличность настроения. Это похоже на то, как солнце и луна вызывают приливы в определенное время», — объяснил ведущий автор исследования Кай-Флориан Сторч, доцент кафедры психиатрии Университета Макгилла.

Оказалось, что мания или депрессия возникают, когда эти два ритма синхронизируются определенным образом. У здоровых людей дофаминовый механизм, вероятно, остается неактивным, но у пациентов с биполярным расстройством он играет ключевую роль в перепадах настроения.

Ученые провели эксперименты на мышах, активировав дофаминовые нейроны в центре вознаграждения мозга. Это вызвало поведенческие ритмы, похожие на симптомы биполярного расстройства. Когда исследователи нарушили работу этих нейронов, ритмы исчезли, подтверждая важность дофамина в процессе.

Однако точные молекулярные механизмы и факторы, активирующие дофаминовые «часы», остаются неизвестными. Следующий шаг ученых — изучить эти процессы и потенциальные триггеры, включая генетические влияния и воздействие среды.

Ранее исследователи узнали генетические причины биполярного расстройства.

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