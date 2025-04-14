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Подросток, устроивший поджог в подмосковном ТЦ, снимал отчет для украинского куратора

ТАСС: устроивший поджог в ТЦ подросток снимал отчет для куратора с Украины
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

13-летний подросток, который поджег один из торговых павильонов в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабине, снимал на телефон видеоотчет, чтобы отправить куратору. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Момент возгорания он снимал на телефон и передавал это куратору, как предполагается, с Украины», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в субботу, 12 апреля. Подросток пришел с канистрой бензина в торговый центр, поднялся на второй этаж в магазин одежды, где облил стойку бензином и поджег ее.

Как стало известно прокуратуре, парень познакомился в интернете с девочкой и отправил ей геолокацию для встречи. После с ним связались якобы сотрудники правоохранительных органов и заявили, что он передал данные украинской разведке и теперь обвиняется в госизмене.

Мошенники под давлением заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, а затем потребовали от него 500 тысяч рублей. Когда молодой человек сообщил, что этих денег у него нет, ему отправили задание о поджоге ТЦ. Подростка задержали на месте происшествия.

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.

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