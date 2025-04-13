В прокуратуре назвали мотивы 13-летнего подростка, устроившего поджог в ТЦ

13-летний подросток устроил поджог в ТЦ «Элизиум» в подмосковном Нахабине под давлением мошенников с Украины, испугавшись наказания за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, парень в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила ему выбрать удобное место для встречи и попросила выслать геолокацию. После этого с подростком связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые заявили, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником.

В прокуратуре рассказали, что мошенники под давлением заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, искать места хранения денег и требовали 500 тысяч рублей. Мальчик сообщил куратору, что таких денег у него нет. В ответ ему прислали задание — купить канистру с бензином и совершить поджоги.

Подросток, выполняя указания куратора, поджег один из павильонов в ТЦ в Нахабино. Его задержали на месте происшествия.

До этого сообщалось, что подросток устроил пожар в ТЦ за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала 112, он поджег павильон на втором этаже. Огонь быстро распространился на несколько других торговых помещений. Персонал и посетители эвакуировались, никто не пострадал. Прибывшие на место возгорания пожарные тушили пламя на площади примерно 100 квадратных метров. Расследование продолжается.

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.