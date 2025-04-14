Экоактивисты призвали вернуть на телевидение программу «В мире животных»

Российская экологическая партия «Зеленые» обратилась к министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с просьбой вернуть на телеэкраны обновленную версию передачи «В мире животных». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

«Мы предлагаем вернуть в федеральный эфир обновленную версию передачи «В мире животных» — с учетом современных технологий, визуальных форматов, новых научных знаний и потребностей аудитории», — говорится в обращении.

По данным представителей партии, это может быть качественный, уникальный и яркий проект, который сочетает в себе традиции и инновации. В письме сказано, что в новый формат программы можно добавить съемки с дронов, а также материалы из природных парков и современные графические элементы.

По мнению «Зеленых», на данный момент в эфире «практически отсутствуют программы, которые внятно, живо и научно достоверно» рассказывают о животных. Они добавили, что устойчивое развитие страны невозможно без формирования экологического сознания будущих поколений.

До этого британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от наличия у человека собаки или кошки. Оказалось, что обладание питомцами приносит владельцам существенную сумму в плане удовлетворенности жизнью.

Расчеты показали, что если перевести связанное с четвероногими компаньонами жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составила около £70 тыс. (7,6 млн рублей по курсу на момент публикации) в год по сравнению с одинокой жизнью.

Ранее ученые выяснили, почему все больше людей по всему миру заводят собак.