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Ученая объяснила, почему все больше людей заводят собак

CDPS: рост популярности собак объясняется разрушением социальных связей (ELTE)
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

В некоторых странах собак стало больше, чем детей. Однако дело не в том, что люди массово отказываются от семьи ради питомцев. К таким выводам пришли ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия). Результаты исследования опубликованы в журнале Current Directions in Psychological Science (CDPS).

Многие люди считают своих собак членами семьи и ставят привязанность к ним выше человеческих отношений. Согласно результатам исследования, 19% участников без детей и 10% родителей отметили, что ценят свою собаку так же, как и любимого человека.

«Одни считают собак новыми детьми, в то время как другие находят эту идею абсурдной. Некоторые исследования показывают, что владельцы собак действительно могут иметь более негативное отношение к родительству. Тем не менее, семьи с детьми чаще заводят собак, а пары иногда рассматривают своего питомца как «пробного ребенка»» — объясняет профессор Энеке Кубиньи, заведующая кафедрой этологии в  Университете Этвеша Лоранда.

С точки зрения ученой, в данном случае собака не заменяет родительство, а дополняет или предшествует ему. Однако определенные проблемы могут возникнуть, если владелец полагается только на собаку для эмоциональной поддержки.

«Количество детей сокращается не из-за увеличения числа собак, но и то и другое связано с одной тенденцией: трансформацией социальных сетей», — отмечает Кубиньи.

Потребность в заботе и любви свойственна большинству людей, однако в современном обществе становится проще получить социальную поддержку от домашних животных из-за поврежденных или отсутствующих взаимоотношений между людьми, считает психолог. По этой же причине популярностью пользуются породы с «милыми» чертами — они вызывают у человека желание заботиться в ответ.

«Столь сильно изменившееся отношение к собакам предполагает, что люди в западных обществах испытывают значительный дефицит заботы и социального взаимодействия — и они пытаются компенсировать это, частично, с помощью собак и, вероятно, также кошек», — заключила ученая.

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