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Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете за занятия спортом

Дегтярев: сумма налогового вычета за занятия спортом составляет около 1,5 млрд
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сумма налогового вычета за занятия в фитнес-клубах и других спортивных учреждениях составляет около 1,5 млрд рублей. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.

«Сегодня я президенту буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. (...) Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — рассказал Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

Он добавил, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых один человек может получить налоговый вычет, составляет 150 тысяч рублей.

До этого россиянам напомнили, что налоговый вычет можно получить и за покупку недвижимости. По словам риэлтора Леси Твелиной, максимальная сумма налогового вычета в такой ситуации составляет 2 млн рублей. Она пояснила, что государство компенсирует 13% от этой суммы, что составляет 260 тысяч рублей.

При этом если квартира или дом были приобретены в ипотеку, то налоговый вычет можно получить с 3 млн рублей, а это 390 тысяч. Если недвижимость оформлена на нескольких собственников, например, супругов, то каждый из них может воспользоваться правом на вычет.

Ранее сенатор рассказала, как получить налоговый вычет в 2025 году.

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