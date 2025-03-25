Россиянам рассказали о льготах на покупку недвижимости, о которых мало кто знает

Российское законодательство предоставляет ряд льгот и возможностей для снижения затрат при покупке жилья. Однако о многих из них известно далеко не всем. О том, на какую помощь от государства можно рассчитывать, «Газете.Ru» рассказала специалист по работе с недвижимостью, риэлтор Леся Твелина.

По ее словам, материнский капитал давно стал известным инструментом поддержки семей, но не все знают о его деталях. Помимо стандартного использования на ипотеку или первоначальный взнос, существует возможность направить эти средства на строительство частного дома без привлечения застройщиков. Это особенно актуально для семей, живущих в сельской местности.

Кроме того, добавила Твелина, расширились условия для семей с двумя и более детьми, позволяя использовать капитал на улучшение жилищных условий. Семьи могут использовать средства материнского капитала для покупки жилья, строительства и реконструкции жилья, погашения ипотеки.

В 2025 году также были введены дополнительные программы и льготы для семей с детьми. Например, семьи могут получить жилищные сертификаты, которые позволяют улучшить жилищные условия за счет государственной поддержки. Кроме того, для семей с детьми предусмотрены льготные условия по ипотечным кредитам и субсидии на оплату коммунальных услуг.

Одна из самых популярных льгот при покупке недвижимости — это налоговый вычет, продолжила эксперт.

«Максимальная сумма налогового вычета при покупке недвижимости в России составляет 2 миллиона рублей. Это означает, что государство компенсирует вам 13 процентов от этой суммы, что составляет 260 тысяч рублей. Если вы приобретаете недвижимость в ипотеку, то максимальная сумма налогового вычета по процентам составляет 3 миллиона рублей, что позволяет вернуть до 390 тысяч рублей», — объяснила Твелина.

Если покупка недвижимости оформлена на нескольких собственников (например, супругов), каждый из них может воспользоваться правом на вычет. Также важно помнить, что можно получить налоговый вычет не только за покупку недвижимости, но и за расходы на ремонт или отделку, если это прописано в договоре.

Твелина обратила внимание, что государство активно внедряет программы льготной ипотеки для различных категорий граждан. Однако не всем известно, что льготы доступны не только многодетным семьям, но и, например, молодым специалистам в сельской местности. Такие программы позволяют получить ипотеку под сниженные проценты или даже компенсировать часть суммы займа.

Кроме того, существуют специальные условия для участников государственной программы «Дальневосточный гектар». Они могут оформить ипотеку по льготной ставке для строительства дома на выделенном участке.

Каждый регион России имеет свои особенности в предоставлении льгот.

«Например, в некоторых областях действуют программы поддержки для молодых семей, позволяющие компенсировать до 30 процентов стоимости жилья. Например, в Новосибирской области семьи при рождении одного ребенка получают из областного бюджета дополнительно пять процентов от расчетной стоимости жилья. А в Волгоградской области действует программа «Молодая семья», которая с 2021 по 2025 год предоставляет субсидию на приобретаемую квартиру или дом. Размер субсидии зависит от состава семьи: супруги без детей могут рассчитывать на 30 процентов, молодые семьи с детьми или неполная семья с одним родителем — на 35 процентов от стоимости жилья», — отметила она.

Также популярны субсидии для работников бюджетной сферы — учителей, врачей и других специалистов, подчеркнула риэлтор.

В ряде регионов развивают программы приобретения жилья в малых городах и селах, что позволяет не только улучшить жилищные условия, но и развивать территориальное распределение населения.

«На помощь государства при покупке жилья могут рассчитывать пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, налоговые льготы позволяют этим категориям граждан не платить имущественный налог на единственное жилье, что значительно снижает финансовую нагрузку», — резюмировала Твелина.

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