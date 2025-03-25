Сенатор рассказала, как получить налоговый вычет в 2025 году

В 2025 году россияне могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за 2024, 2023 и 2022 годы, заявила «Газете.Ru» сенатор Российской Федерации, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. По ее словам, социальные вычеты — за лечение и обучение — можно получить без подачи дополнительных деклараций.

Заявление на налоговый вычет можно подать через налоговую инспекцию, личный кабинет налогоплательщика или работодателя.

«Для социальных вычетов в этом году появилась возможность упрощенного оформления без декларации 3-НДФЛ. Для имущественного вычета — за покупку жилья — нужны договор купли-продажи, справка о собственности, а для соцвычета — чеки об оплате за услуги. Некоторые из вычетов можно получить через работодателя, подав заявление и дождавшись подтверждающего уведомления. Через работодателя обычно оформляются стандартные вычеты при наличии льгот и некоторые социальные вычеты, но не имущественные. Имущественные вычеты обычно оформляются через налоговую декларацию 3-НДФЛ. Организации могут передавать данные напрямую в ФНС, если было согласие при оплате услуг. В личном кабинете налогоплательщика можно увидеть предзаполненное заявление на вычет. Для расчета суммы возможной выплаты можно воспользоваться калькуляторами налоговых вычетов, можно проверить на сайте ФНС лимиты и условия получения», — сказала Епифанова.

По ее словам, последний этап — после проверки дождаться перевода средств (в течение 30 дней). Епифанова отметила, что общий срок ожидания возврата средств может составлять один-четыре месяца в зависимости от сложности проверки и порядка подачи заявления. При упрощенном порядке сроки могут быть короче, уточнила Епифанова.

Суммы налоговых вычетов зависят от их типа и имеют установленные лимиты. Стандартные вычеты чаще всего получают родители: на первого и второго ребенка положено по 1,4 тыс. рублей в месяц, на третьего и каждого последующего — 3 тыс. рублей. Если ребенок является инвалидом, родителю предоставляется вычет в размере 12 тыс. рублей в месяц, а опекуну или попечителю — 6 тыс. рублей. Эти суммы вычитаются из дохода до тех пор, пока совокупный доход с начала года не превысит 350 тыс. рублей.

Социальные вычеты включают расходы на обучение, лечение, страхование и занятия спортом. Общий лимит по ним составляет 120 тыс. рублей в год — то есть можно вернуть до 15,6 тыс. рублей. Исключение — дорогостоящее лечение: в этом случае возврат возможен со всей оплаченной суммы без ограничения.

Имущественный вычет при покупке жилья позволяет вернуть налог с суммы до 2 млн рублей, то есть до 260 тыс. рублей. Кроме того, можно вернуть до 390 тыс. рублей с процентов по ипотеке — лимит по ним составляет 3 млн рублей. Эти вычеты даются один раз в жизни.

Инвестиционные вычеты позволяют не платить налог при продаже ценных бумаг, которые хранились на счете более трех лет. Или же можно получить налоговый вычет в 52 тыс. рублей с суммы в 400 тыс. рублей.

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