«Авито Услуги» представили обновленный функционал для сервисных центров, сообщает пресс-служба платформы. По прогнозам специалистов, нововведения повысят количество просмотров объявлений на 14%, а конверсию в заказ — на 16%.

В рамках обновления появился отдельный тип исполнителя «Сервисный центр». Отмечается, что присвоение статуса возможно как вручную через личный кабинет, так и автоматически с помощью ML-модели, анализирующей профиль исполнителей. Специальная метка выделяет сервисные центры среди частных мастеров, делая их более заметными для пользователей.

Кроме того, для удобства поиска созданы специальные разделы в выдаче. Так, для ремонта крупной бытовой техники и компьютерной помощи доступен фильтр «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4». Для ремонта электроники, включая мобильные устройства и телевизоры, — раздел «Рядом с вами. Сервисные центры с рейтингом от 4».

Как рассказал руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин, развитие безопасного и удобного сервиса для потребителей является одним из основных приоритетов платформы.

«По нашим данным, 53% частных заказчиков заинтересованы в услугах сервисных центров с подтвержденной репутацией. Новый функционал повышает ликвидность таких компаний, привлекает к ним новых клиентов и мотивирует поддерживать высокий уровень сервиса», — добавил он.

В компании также уточнили, что для поддержки сервисных центров была запущена программа поощрений. Предполагается, что исполнители с рейтингом от 4 звезд получат брендированные материалы для оформления точек обслуживания и подарки.

По данным платформы, спрос на ремонт бытовой техники в России за последний месяц (март 2025 года) вырос на 11%, а на ремонт электроники — на 6%.