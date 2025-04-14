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Замглавы Ессентуков заключили под стражу по делу о превышении полномочий

Суд арестовал замглавы Ессентуков по обвинению в превышении полномочий
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд арестовал заместителя главы города Ессентуки — руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, замглавы города и его заместитель предоставили аффилированному лицу земельный участок, который должна была арендовать жительница Ессентуков. Они дали формальные ответы на ее заявление, но женщина обратилась в правоохранительные органы. Впоследствии фигуранты дела принудили нового владельца отказаться от права пользования участком и сняли его с кадастрового учета.

«По ходатайству следствия в отношении заместителя главы города Ессентуки — руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ессентуки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

В марте суд арестовал сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток. По информации ведомства, мужчину зовут Антон Тимошенко. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.

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