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Россиянин рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины в Молдавии

ФСБ: украинскому агенту Окрушко намекали на $30 тыс. за взрыв Куйбышевского НПЗ
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин по фамилии Окрушко, задержанный ФСБ в Самарской области, на допросе рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины во время пребывания в Молдавии, а также о взрыве, который он устроил на трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

По данным ФСБ, в сентябре 2022 года Окрушко решил скрыться от частичной мобилизации в Кишиневе. Там его завербовали спецслужбы Украины и привлекли к сотрудничеству, обещая денежное вознаграждение и получение украинского гражданства.

«Мне было предложено поехать в Россию, устроиться на серьезный объект, нефтеперерабатывающее предприятие, так как я электрик. Вести наблюдение, собирать информацию», — поделился деталями агент Киева.

Он устроился на завод в качестве электромонтера. В течение недели-десяти дней Окрушко заносил на предприятие взрывчатку и заложил ее в местах, указанных куратором. По его словам, после закладки произошел взрыв на НПЗ.

«Мне сказали (в украинских спецслужбах. — «Газета.Ru»), что за такое ребята получают по 30 тысяч долларов. Я это понял как намек», — признался задержанный.

После содеянного Окрушко пытался скрыться в Турции.

До этого военкор Александр Коц рассказал, что нанятые Украиной агенты ведут подрывную деятельность в российском тылу. По словам журналиста, агентура противника ведет слежку за разными людьми. Коц сообщил, что и сам попадал под такое наблюдение. Некий «детектив» следил за домом военкора.

Ранее осужденный крымчанин рассказал, какую информацию передавал спецслужбам Украины.

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