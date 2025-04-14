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Российские врачи помогли почти 500 жителям Мьянмы, пострадавшим при землетрясении

Минздрав: специалисты из РФ помогли 500 жителям Мьянмы после землетрясения
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Министерство здравоохранения России

Более 500 пострадавшим в Мьянме из-за землетрясения оказали помощь российские специалисты. Об этом сообщает Минздрав РФ в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что среди них 94 ребенка. На данный момент, как уточнили в ведомстве, специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава завершили свою работу в Мьянме.

«В состав бригады ФЦМК Минздрава России входили врачи-инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, укомплектованные всем необходимым оборудованием и снаряжением»‎, — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме оказались повреждены здания, были госпитализированы множество людей с травмами разной степени тяжести. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Для помощи в страну также была направлена мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля). Среди прибывших специалистов были два детских хирурга, специализирующихся на лечении ран и раневой инфекции, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и два травматолога-ортопеда.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.

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Землетрясение в Мьянме
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