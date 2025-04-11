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«Роснефть» провела урок мужества для учеников образовательного центра «Полярная звезда»

Школьникам в Ямало-Ненецком округе рассказали о великих сражениях в период ВОВ
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Пресс-служба «Роснефти»

Волонтеры «Тюменнефтегаза» (входит в структуру «Роснефти») в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провели урок мужества для школьников образовательного центра «Полярная звезда», расположенного в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба компании.

В рамках урока детям рассказали об исторических событиях времен ВОВ и о подвигах героев Ямала.

Также волонтеры рассказали детям о великих сражениях и провели для них интеллектуальную игру в формате квиза.

В конце мероприятия волонтеры передали в библиотечный фонд центра книги «9 великих битв 1941-1945».

В рамках волонтерской программы «Платформа добрых дел», которая активно развивается в «Роснефти», и в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в течение года запланировано проведение встреч с ветеранами, патриотических акций и творческих конкурсов.

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